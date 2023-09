Cybersecurity | l’Italia nel mirino degli hacker | come difendersi

Leggi su funweek

(Di martedì 26 settembre 2023) Il recente rapporto Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – ha rilevato per il 2022 numeri preoccupanti sugli attacchinei sistemi italiani. Il nostro paese, infatti, è finito nelcon un aumento pari al 169% in più rispetto all’anno precedente. In particolare, ben il 7,6%attacchi globali verso il nostro Paese risulta essere andato a segno. Non solo: oltre a essere aumentati, si è anche aggravata la portata di tali violazioni informatiche, con una ripercussione rilevante nell’80% delle occasioni con il cybercrime che si conferma la motivazione nel 93% dei casi. Sempre secondo le rilevazioni, il settore più colpito in Italia è quello governativo con il 20%attacchi, seguito dall’industria manifatturiera (19%). Tra le possibili cause, la crescente diffusione dell’IoT e ...