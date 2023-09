Cuori 2 | da domenica 1° ottobre torna la fiction con i cardiologi delle Molinette degli anni 60

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 26 settembre 2023) Dopo il successo della prima stagione, andata in onda dal 17al 28 novembre del 2021,in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25,, lache racconta la storia del primo reparto italiano di cardiochirurgia dell'ospedaledi Torino. Il primo appuntamento è per1°, con la messa in onda dei primi due episodi, a cui ne seguiranno altri 14 nelle successive sette domeniche fino alla conclusione prevista per il 19 novembre. La serie, diretta da Riccardo Donna, e coprodotta da Rai, Rai Com e Aurora Tv è ambientata negli60 a Torino, e ripercorre le sfide professionali, ma anche umane, di un gruppo di medici geniali e ambiziosi, del reparto dia ...