Cuadrado salta Inter-Sassuolo Ma l’allarme è ormai rientrato ? Sky

(Di martedì 26 settembre 2023) Juansalterà, match in programma domani sera dalle 20.45. Ma il colombiano è quasi recuperato, il rientro è imminente IMMINENTE ? Niente, ma sì al match di sabato contro la Salernitana.imposta il suo programma di rientro, dopo il problema al ginocchio, che lo ha precluso dai match contro Real Sociedad ed Empoli. A riferirlo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Inzaghi, il quale ha ancora qualche dubbio di formazione, presto potrà riavere l’ex Juventus, mai avuto dopo la prima sosta delle nazionali. Dumfries ha il suo ricambio naturale.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Cuadrado da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del l’Inter , ma rischia di non poter prendere parte alla tournée in Giappone. Il motivo lo spiega ...

Problemi fisici per Juan Cuadrado che non partirà con il resto della squadra in vista della prima sfida di Champions League tra Real Sociedad e ...

Notizia dell’ultima ora riguarda l’infortunio di Juan Cuadrado , costretto a restare a casa per l’esordio dell’ Inter in questa Champions League ...

Milano, 19 set. - (Adnkronos) - Non ci sarà Juan Manuel Cuadrado fra i convocati dell' Inter per la prima trasferta stagionale in Champions League sul ...

Commenta per primo Juansi è allenato a parte anche oggi, il colombiano non ha ancora risolto i problemi di tendinite che si porta dietro da un paio di settimane e dopo essere rimasto a casa in occasione della ...LE ULTIME - Simone Inzaghi deve fare a meno degli infortunatiil duello con Kubo) e Calhanoglu, sostituito dal giovane Asllani in cabina di regia. In difesa debutta dall'inizio il ...

Inter, Cuadrado ancora ai box: il colombiano salta la sfida contro il ... Calciomercato.com

Infortunio Cuadrado: quando torna e quante partite salta Goal.com

Chiusa la quinta giornata di campionato, si torna subito in campo. Ecco la situazione degli assenti nelle gare del turno infrasettimanale, per squadra. Atalanta Infortunati: Scamacca (metà ottobre), ...Col forfait di domani, saranno tre consecutive le gare saltate da Juan Cuadrado in casa Inter: le ultime sulle sue condizioni ...