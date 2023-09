Cuadrado non recupera per Inter-Sassuolo? L’obiettivo

(Di martedì 26 settembre 2023) Continua il recupero di Juanalle prese con la tendinite. L’esterno colombiano non rientra per? La situazione. TENDINITE – Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, Juan, che ieri si è allenato ancora a parte, si trova ancora alle prese con la tendinite. L’esterno sarà difficilmente a disposizione perdello staff medico nerazzurro è Salernitana-. Fonte: SportItalia.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League. L' Inter si prepara alla trasferta in casa della Real ...

Notizia dell’ultima ora riguarda l’infortunio di Juan Cuadrado , costretto a restare a casa per l’esordio dell’ Inter in questa Champions League ...

Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League. L' Inter si prepara alla trasferta in casa della Real ...

Juan Cuadrado , giocatore dell’ Inter , non ha ancora recuperato dal suo infortunio e sarà indisponibile per il match contro la Real Sociedad Juan ...

Commenta per primo Juansi è allenato a parte anche oggi, il colombianoha ancora risolto i problemi di tendinite che si porta dietro da un paio di settimane e dopo essere rimasto a casa in occasione della ......attraverso una buona prestazione suggellata dalla perla di Dimarco che permette all'Intersolo ... Sugli esterni turno di riposo per Dumfries sostituito da Darmian (ancora out) mentre sulla ...

Inter, altra grana per Inzaghi: Cuadrado non recupera TvPlay.it

Gazzetta conferma: “Cuadrado out col Sassuolo: il tendine non gli dà tregua” SOS Fanta

Francesco Pratali, ex giocatore dell’Empoli, nonché mentore di Kristjan Asllani, non ha dubbi: “Kristjan è sempre stato tifoso dell’Inter, per lui vestire quella ...Non solo problemi in attacco per l’Inter, ma c’è apprensione anche sulla fascia destra, dove il rientro di Cuadrado sembra essere più complicato del previsto. Il colombiano è assente da dopo la sosta ...