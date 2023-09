CRO Race 2023 | Elia Viviani vince la prima tappa e torna al successo dopo quasi un anno di astinenza!

(Di martedì 26 settembre 2023) Esultanellafrazione della CRO, corsa a tappe croata di livello 2.1. Il velocista italiano è riuscito a sfruttare al meglio il lavoro del suo compagno di squadra Connor Swift (bravo a lanciare lo sprint) e si è imposto in volata sul traguardo di Sinj davanti al danese Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich) e al norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team). Grazie a questo trionfo il ciclista veronese èto ala distanza diundall’ultima volta. Era infatti il 2 ottobre 2022 quandovinse la sua ultimad’oggi proprio alla CRO(sesta frazione). In totale si tratta dell’88ma ...

Vingegaard, vincitore del Tour de France, ha chiuso al secondo posto la2022: "Sapevamo che la Bahrain ci avrebbe provato anche ai traguardi volant. Ci abbiamo provato anche noi, ma non sono abbastanza veloce per sprintare con questi corridori. Non sono uno ...Dopo le vertigini che hanno caratterizzato il dopo Tour de France , Jonas Vingegaard torna al successo, imponendosi a Primosten , sede di arrivo della terza tappa del Croazia -. Il danese, che ha battuto nell'arrivo in salito il britannico Onley , si trova ora a 1" nella classifica generale dall'azzurro Jonathan Milan , oggi quinto: l'ha preceduto Albanese ; la corsa ...

Torna alla vittoria Elia Viviani che vince la prima tappa della Cro Race 2023. Il veronese della INEOS Grenadiers ha anticipato allo sprint Tobias Lund Andresen, 21enne danese del Team dsm – firmenich ...