Cpr | l’Europa boccia la “garanzia finanziaria” da 4 938 euro per i richiedenti asilo da paesi sicuri

(Di martedì 26 settembre 2023) L’Unionepealada 4.938aiper evitare la detenzione nei Centri di Permanenza e di Rimpatrio. Anche se secondo il ministro degli Interni Matteo Piantedosi era stata richiesta proprio da Bruxelles. E al netto dell’intervento del Viminale, che ieri ha fatto sapere che lariguarda solo i migranti che provengono da”. Un portavoce della Commissionepea ha fatto sapere che lanon è in linea con le indicazioni del. Perché non rispetta due principi fondamentali. Ovvero quello della proporzionalità e quello delle decisioni da prendere «caso per caso». Secondo ...

La nuova parola magica del governo Meloni è Cpr, la sigla per Centri di permanenza per i rimpatri. Nel Cdm di lunedì (la misura è stata inserita nel ...

...che la garanzia non è in linea con le indicazioni dell'. ... Secondo'Ue, spiega oggi La Stampa , non può esserci un importo ...Il Viminale aveva sostenuto che il decreto con'istituzione dei......perché non credo cheinterverrà Migranti, il cosiglio dei ministri vara la stretta. Meloni: nel centrodestra visione... Prolungata fino a 18 mesi la permanenza dei richiedenti asilo nei. ...

Piantedosi: «I Cpr ce li chiede l’Europa» Il Manifesto