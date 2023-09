Covid | oggi le prime dosi mentre l’Ema ammetti i rischi per i giovani vaccinati

Le somministrazioni inizieranno il 2 ottobre per alcune categorie, insieme a quello dell' anti - influenzale. Da medici di famiglia e pediatri si ...

Decessi in aumento del 18,2%. Cresce anche il tasso di positività Sono 36.102 i nuovi casi di Covid registrati in Italia dal 14 al 20 settembre, il ...

Eris predominante, Pirola non ancora rilevata Eris si conferma la variante Covid predominante in Italia, mentre non è stata ancora rilevata Pirola. ...