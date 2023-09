Covid | ecco i nuovi vaccini | si parte con la campagna

(Di martedì 26 settembre 2023) LOMBARDIA. Al via la consegna delle dosi alle Asst, a breve verranno rese note le modalità di prenotazione. Antinfluenzale, il 1° ottobre open day.

La Variante Eris ha improvvisamente riacceso l'attenzione sul Covid. L'aumento dei contagi, registrato anche in Italia, sembra essere dovuta alla ...

I Cdc americani hanno optato per una vaccinazione di massa, raccomandando il richiamo dai 6 mesi in su mentre l’Europa punta a proteggere chi ...

Covid , il ministro Schillaci ha effettuato un annuncio in merito ai nuovi vaccini su quando saranno pronti : tutto quello che serve sapere Il Covid ...

tutelare i soggetti più fragili dal Covid . È questo l'imperativo in vista della prossima stagione autunnale ed a fronte dell'aumento dei casi nelle ...

Il ministro Schillaci in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “La situazione Covid è diversa dal passato. Negli ospedali i numeri sono sotto ...

Nuovo incremento dei contagi Covid in Abruzzo, con il virus che torna prepotentemente a circolare. I medici consigliano di usare le mascherine nei luoghi affollati e la Asl programma la campagna antin ...