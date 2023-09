Cosmi | «Inzaghi oggi OK ma non dimentichiamo! Se l’Inter avesse 4 punti in meno…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)difende gli allenatori di Serie A messi in discussione dopo l’avvio stagionale a forti tinte nerazzurre. Il tecnico perugino, ospite di “Serie Allnews” in collegamento su Radio TV Serie A con RDS, prende l’esempio dialper commentare l’attuale situazione Napoli ALLENATORI IN DISCUSSIONE – L’esonero non è sempre una soluzione per Serse, che dice la sua sulla Serie A dopo cinque giornate: «Sequattroin meno, si direbbe che la situazione sarebbe facilmente rimediabile. La sensazione è chestia un po’ destabilizzando tutto. Milan compreso, che purtroppo ha perso una sola partita ma l’ha persa (contro, ndr). Sembra tutti abbiano tanti problemi ma l’isteria non aiuta. Il ...