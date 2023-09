“Cosa succede con Mediaset” Ilary Blasi rompe il silenzio sulla televisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)è al centro dell’attenzione in questo periodo per il suo futuro a. C’è stata poca chiarezza in questi mesi e i dubbi del pubblico sono aumentati di giorno in giorno. Adesso la conduttrice televisiva, alle prese anche con la difficile separazione da Francesco Totti, è stata però intercettata da Striscia la Notizia, che le ha consegnato il primo tapiro d’oro della stagione e qui ha fornito maggiori delucidazionisua vita privata e professionale. Ma, oltre a parlare dunque del suo futuro nell’emittente, ha posto un interrogativo all’inviato Valerio Staffelli. Secondo la presentatrice, non se lo sarebbe meritato lei questo tapiro d’oro, bensì un’altra persona, e ovviamente il riferimento era al suo ex marito. La donna ha ...