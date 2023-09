Cosa rischia il Napoli? Possibile penalizzazione per il caso plusvalenze

(Di martedì 26 settembre 2023) La notizia arrivata qualche ora fa alle orecchie dei tanti tifosi del, ha di certo ulteriormente destabilizzato l’ambiente tutt’altro che sereno visti i risultati ottenuti in campo. Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, è stato iscritto nel registro degli indagati dai pm della Procura di Roma per l’accusa di falso in bilancio. A riportare la notizia è stata l’Ansa. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il centro della questione sarebbero le presuntefittizie in merito all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Per cercare di tranquillizzare l’intera calorosa piazza napoletana, è intervenuto Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, che si è espresso ai microfoni di TvPlay.it:“De Laurentiis non ha nessuna preoccupazione, l’operazione di Osimhen è ...

Il legale della SSC Napoli, Fabio Fulgeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Play in cui ha parla to dell’iscrizione del presidente ...

“Ritengo non ci siano rischi per il Napoli. Siamo in una fase di indagine, non c’è stato alcun accertamento. Se venisse fuori che c’è stato un illecito che riteniamo non possa essere ipotizzato, ...“Io sono come un padre di famiglia”. E poi ancora: “L’obiettivo deve essere comune – le parole riportate da “Il Messaggero” -. È chiaro che se qualcuno pensa che si possa risolvere tutto da soli, ...