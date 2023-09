Cosa hanno in comune Kidsuper e Taylor Swift?

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Niente, almeno fino a pochi giorni fa. Per chi di voi non fosse aggiornato sul mondo del gossip partiamo con un piccolo ripasso delle avventure sentimentali della cantante americana, solita per finire nella prime pagine per i record del suo tour campione di incassi ma nell’ultimo periodo anche per gli avvistamenti mano nella mano con Travis Kelce. Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs, oltre che per le sue innegabili doti sul campo da gioco è famoso anche per un certo senso dello stile che ha sempre sfoggiato con orgoglio nelle uscite pubbliche. Come nel caso del cardigan in mohair indossato al Saturday Night Live, giusto per citare un esempio. https://twitter.com/paytonsun/status/1706108185029845125A passare alla storia è stata però un’altra foto di Kelce. O meglio un video, quello in cui lo sportivo più amato dalleies di tutto il mondo lasciava l’Arrowhead ...