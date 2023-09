Corso di Francese Online Gratis

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 26 settembre 2023) Ami le lingue e in particolare il, e desideri migliorarlo per lavoro? Ottimo, perché sono state ufficialmente aperte le iscrizioni per ildi formazione professionale in lingua, un’opportunità formativa mirata a supportare chi è attualmente senza una posizione lavorativa (disoccupati e/o inoccupati). Ilè totalmente Gratuito. Finalità delQuesto progetto di Talentform, nato sotto l’egida di ARCHIMEDE, vede la selezione attenta di partecipanti iscritti, promettendo loro un performativo di alta qualità. Importante sottolineare che ilperché è finanziato dal Fondo Forma.Temp., rendendo l’iscrizione e la partecipazione completamente gratuite. ARCHIMEDE ha collaborato stretto con l’ente attuatore ...