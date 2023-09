Corruzione per i Mondiali in Qatar | mandato di cattura internazionale per Bin Hammam L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 settembre 2023) Il nome di Mohamed Binè sconosciuto ai più ma per la giustizia francese è uno dei tanti accusati diper l’assegnazione del mondiale inda parte della Fifa. In questo spy-action entrano in gioco diversi personaggi, tutti con l’aspirazione di occupare un posto di prestigio alla Fifa, come Reynald Temarii, ex vicepresidente della Federcalcioed ex presidente della Confederazione calcistica dell’Oceania (Ofc). Bininvece è stato candidato alla presidenza Fifa dopo Blatter. A scriverne è: “Mohamed Bin, ex candidato alla presidenza della Fifa, sospeso a vita per sospettanel 2011, è oggetto di und’arresto dal 22 giugno 2023. Dopo diverse convocazioni in ...