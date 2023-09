Corridoi umanitari | atterrano a Fiumicino 48 rifugiati siriani | saranno accolti in 11 regioni italiane

(Di martedì 26 settembre 2023)– Sono atterrati questa mattina a, con un volo proveniente da Beirut, 48, di cui 18 minori, che hanno vissuto a lungo nei campi profughi della regione dell’Akkar, nel nord del Libano, nella Valle della Bekaa o in alloggi precari alla periferia di Beirut. A questo primo gruppo si aggiungeranno, giovedì 28 settembre, altri 48, di cui 21 minori, sempre cittadini, per un numero complessivo di 96 persone. Il loro ingresso in Italia è reso possibile grazie aipromossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo nel nostro Paese, dal ...

Occorre un cambiamento delle strategie finora utilizzate, puntare sulla cooperazione internazionale, sui, su politiche dei flussi regolari più espansive, combattere efficacemente i ...

Giovedì 28 settembre la Fondazione Oasis organizza, all'Università Cattolica di Milano, una conferenza internazionale sulle migrazioni nel Mediterraneo dal tema "Cambiare rotta. I migranti e l'Europa" ...