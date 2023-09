Corna? Perché tra noi è finita | De Martino | la confessione su Belen a Belve

(Di martedì 26 settembre 2023) Questa sera, martedì 26 settembre, andrà in onda una nuova puntata di, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, prima puntata della nuova stagione. Tra gli ospiti ecco Stefano De: ballerino, conduttore televisivo, nonché compagno storico diRodriguez. Nel corso della trasmissione si tratterà proprio della separazione con la showgirl argentina, dei presunti tradimenti e dei suoi progetti lavorativi per il futuro. De, sollecitato dalla conduttrice, si è sbottonato sulla fine del suo rapporto che lo legava a. Seconda fine, per inciso: i due dopo la prima rottura erano tornati insieme. "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento", ha spiegato il ballerino. E quando la stessa Fagnani lo ha incalzato ricordandogli che la showgirl in più occasioni ha ...

