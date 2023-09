Coppa di Germania | buona la prima per il Bayern | 4-0 sul Munster

(Di martedì 26 settembre 2023) IlMonaco cala il poker all’esordio stagionale delladi. La formazione di Tuchel si impone per 3-0 in casa del, eliminato dalla competizione. Il triplo vantaggio arriva proprio nellafrazione di gioco: al nono minuto è Choupo-Moting che su assist di Tel, segna con un bellissimo tiro alla sinistra del portiere avversario. Raddoppio e allungo arrivano poi sul finale, il 2-0 viene messo a segno da Laimer che arriva bene sul cross di Goretzka e trafigge da pochi metri Schenk con un bel colpo di testa. E’ Kratzig poi, ad allungare ulteriormente, con una conclusione all’incrocio dei pali. Tel poi cala il poker nei minuti finali. Reti inviolate da parte dei padroni di casa, termina 0-4. SportFace.

Il primo tempo della sfida di Coppa di Germania tra Preussen Munster e Bayern Monaco si è chiuso con il risultato di 0-3: ecco i gol ...