Convocati Cagliari | le scelte di Ranieri per la sfida con il Milan

Ecco i convocati di Claudio Ranieri , tecnico rossoblù, in vista del match Cagliari-Milan , in programma alle ore 18:30 di domani

Cluadio Mister Ranieri avrà a disposizione 23 calciatori del Cagliari per la gara contro il Milan in programma domani, alle ore 18.30,...

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza