Controffensiva ucraina | la battaglia dinamica sul Mar Nero | cosa sta succedendo? Flotta russa ora è in crisi | obiettivo Crimea

Secondo l'Institute of Study of War, i carri armati ucraini hanno sfonda to l'ultima linea di difesa di Putin nell'oblast occidentale di Zaporizhzhia , ...

20 set 05:42 Russia, Lavrov arrivato a New York per l'Assemblea dell'Onu Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato a New York per ...