Controffensiva ucraina | cosa sta succedendo? La battaglia dinamica sul Mar Nero | la flotta di Putin ora è in crisi | obiettivo Crimea

Kiev punta con forza il Mar Nero . I recenti bombardamenti alla Flotta russa , l'uccisione dell'ammiraglio Viktor Sokolov in Crimea nell'attacco di ...

Una settimana di avanzata per la Controffensiva ucraina che ha raggiunto diversi obiettivi scacciando i timori di una frenata che aveva minato le ...

Secondo l'Institute of Study of War, i carri armati ucraini hanno sfondato l'ultima linea di difesa di Putin nell'oblast occidentale di Zaporizhzhia, ...