Consigli Fantacalcio partite 26-28 settembre | chi schierare | chi escludere | possibili gol e bonus

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023): ISU CHIE CHI EVITARE (6a giornata) PORTIERI Il primo nome è quello del portiere del Milan in casa del Cagliari. Sportiello nel caso Maignan non sia ancora pronto. Il secondo nome è quello di Meret. Il portiere del Napoli potrebbe vivere una giornata tranquilla in casa contro l’Udinese. Potrebbe essere l’occasione giusta per la riscossa di Szczesny (contro il Lecce in casa) dopo la “papera” contro il Sassuolo. Da evitare?del Sassuolo in casa dell’Inter, Milinkovic-Savic del Torino contro la Lazio all’Olimpico e Montipò in casa contro l’Atalanta. DIFENSORI Come ogni giornata che si rispetti non si può non partire da Theo Hernandez impegnato a Cagliari. In generale tutta la difesa rossonera merita fiducia. Come il francese, non si può dimenticare il duo nerazzurro ...