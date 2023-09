Confortevoli | delicati | vagamente sensuali | carichi di ricordi Sono i profumi talcati | che piacciono per la loro avvolgenza e i sentori di soffice morbidezza

(Di martedì 26 settembre 2023) Chypre o cipriati? Possembrare la stessa cosa ma non è così. Icipriati, detti anchedifferenti dagli accordi chypre. I primi ricordano le polveri e i talchi di un tempo, quelli che erano applicati sulla pelle con il classico puff per la cipria, i secondi invecefragranze agrumate, che devono ilnome ad luogo speciale. Due mondi completamente opposti, accumunati però da un’allure vintage.e cipriati, senza tempo guarda le foto ...

... con la sua anima malinconica e funk, con testi profondi che affrontano anche temicome la ...e il sorriso sincero avrebbe potuto seguire strade più remunerative e musicalmente, ...La location è caratterizzata daitoni del verde e del turchese, che riflettono le ... Per chi desidera privacy e comfort elevati, è possibile riservarecabane in cui rilassarsi ...

Una moda da vivere di giorno, di notte o sotto la pioggia da The ... FashionNetwork.com IT

Cardigan uncinetto, i modelli migliori Elle

Tradizione e contemporaneità si fondono in abiti con intricati e delicati ricami, che sono da sempre la cifra stilistica dello stilista. Fez crochet allungano la silhouette. Uno sguardo nostalgico al ...Ma l’altro aspetto fondamentale per un riposo ottimale è la qualità del sonno, che per risultare davvero ristoratore dev’essere senza interruzioni, al buio e in una posizione comoda e confortevole.