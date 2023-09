Condono edilizio | Cattaneo respinge critiche opposizione | “Basta ipocrisia”

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) In merito al tema riguardante ilha voluto esprimere il proprio pensiero anche Alessandro. Lo ha fatto rilasciando una intervista al ‘Quotidiano Nazionale’ Uno degli obiettivi più importanti che il governo, targato Giorgia Meloni, vuole raggiungere non può che essere quello relativo al. Tanto è vero che, proprio nelle ultime ore, è arrivata la proposta da parte del numero uno della Lega, Matteo Salvini. Ovviamente non si sono fatte assolutamente attendere lenei confronti della maggioranza. Soprattutto da parte dell’che ha avuto da ridire anche su questo tema. In merito a ciò è arrivata la pronta risposta da parte di Alessandro. Il vice-coordinatore di Forza Italia, Alessandro ...