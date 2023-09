Concorso Università di Pisa | per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 26 settembre 2023)pubblico, per la chiamata di 1 professore di seconda fascia, per il Dipartimento di scienze veterinarie, presso l’di. Si annuncia l’apertura di una procedura selettiva per la selezione di un posto di professore universitario – seconda fascia – da assegnare attraverso chiamata, in conformità all’articolo 18, comma 1, della legge numero 240/2010, come di seguito specificato: Codice di selezione: PA2023-6-1 Dipartimento di Scienze Veterinarie Macrosettore: 07/H “Medicina veterinaria” Settore concorsuale: 07/H3 “Malattie infettive e parassitarie degli animali” Settore scientifico-disciplinare: VET/06 “Parassitologia e malattie parassitarie degli animali” Numero di posizioni disponibili: una. Bando diIl testo completo del bando è consultabile sul sito web ...