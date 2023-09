Concluso il vertice tra Meloni e Macron per siglare un patto sull’immigrazione | «Incontro lungo e cordiale»

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Finita la cerimonia funebre per Giorgio Napolitano, la premierha incontrato il presidente francese Emmanuel. Unriservatissimo, tanto che Chigi ha fatto fin dall’inizio che sarebbe stato senza delegazioni, che potrebbeuna tregua a livello europeo. Domenica scorsa, in una intervista a reti unificate,aveva annunciato di voler aiutare gli sforzi italiani nella lotta all’immigrazione clandestina. Giorgiaaveva risposto dicendo di accogliere con «grande interesse la proposta di collaborazione». Il piano italiano Il piano italiano (italo-francese, nell’auspicio del governo italiano) dovrebbe essere presentato aldel 6 ottobre a Granada e al Consiglio europeo del 26-27 ottobre. Il progetto prevede investimenti in ...