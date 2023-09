Concittadino di Matteo Messina Denaro al Tg1 | “Qui siamo tutti in lutto” – Video

"Siamo in lutto". È il commento che un giornalista Rai, in trasferta a Castelvetrano, raccoglie da undiMessina Denaro . Incredulo, il cronista domanda: "Lei sta scherzando". Ma il giovane in maglietta bianca, a cui è stato oscurato il volto dopo le esternazioni in difesa del ...'Tanti ricordi', quelli citati daRenzi di Italia Vita in un messaggio facebook, che ... comune di origine di Giorgio Napolitano, il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricordato un'che ha ...

Messina Denaro, la frase choc di un abitante di Castelvetrano ... Open

A Castelvetrano dopo la morte di Matteo Messina Denaro: Era ... Fanpage.it

Matteo Messina Denaro, noto boss mafioso, si è portato nella tomba i segreti delle complicità a livello istituzionale nelle stragi di Falcone e Borsellino. Un abitante di Castelvetrano ha espresso il ...Matteo Messina Denaro, noto boss mafioso, si è portato nella tomba i segreti delle complicità a livello istituzionale nelle stragi di Falcone e Borsellino. Un abitante di Castelvetrano ha espresso il ...