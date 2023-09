Commissione Giustizia | audizione su contrasto alla violenza donne

Leggi su lopinionista

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA – Mercoledì 27 settembre ladella Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per ildellasullee delladomestica, svolgerà le seguenti audizioni: ore 15 Fabrizia Giuliani, presidente, e Paola Di Nicola Travaglini Vittoria Doretti (in videoconferenza), componente del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno dellanei confronti dellee sulladomestica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità; ore 15.40 Cgildi genere, Cisldi genere (in videoconferenza) e Uildi ...