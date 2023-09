Come funziona la sanatoria sugli scontrini che salva 50mila negozi

(Di martedì 26 settembre 2023) Nel decreto energia del governo Meloni, tra il bonus carburante e gli sconti per le bollette di luce e gas, c'è una misura destinata a far discutere. Nel pacchetto di norme appena varato ha infatti trovato spazio lafiscali che,sottolineato dall'esecutivo, ""...

di Matteo Renzi . Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier....

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il Decreto energia che prevede una proroga per gli sconti in bolletta e un nuovo bonus carburanti per le ...

La Pulizia del viso con ultrasuoni utilizza una spatola vibrante ad alta frequenza per andare ad eliminare in profondità le impurità della pelle. ...

Avete mai sentito parlare del moonbathing . É una pratica molto amata dai vip, in particolare dalla super modella Kate Moss. Scopriamo di cosa si ...

Vediamo chi ne ha diritto e. Bonus sociale idrico 2023: sconti sulle bollette AMAM a Messina Il bonus social idrico è una misura prevista dall' ARERA (Autorità di Regolazione per ...l'Air Policing Nato Il confronto tra Russia e Alleanza Atlantica in quella regione, cosìnelle altre già citate, è affidato principalmente ad azioni aeronavali e in particolare i ...

Monopattini elettrici: quanto costa l'assicurazione Ecco come funziona - News Moto.it

Debutta il Bike Parking in alcune stazioni della metro: ecco come funziona Repubblica Roma

Si chiama Fascicolo del Cittadino ed è il servizio digitale nato nel 2021 ma in continuo sviluppo che ora sbarcherà anche sugli smartphone. Ecco tutte le ultime novità ...Gli attacchi informatici ai dispositivi preoccupano, nel contesto della guerra, anche i giornalisti. E non è sempre chiaro, come nel caso di Galina Timchenko, chi sia il mandante ...