Come è iniziata l' avventura del nuovo leader Kasselakis dentro a Syriza

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 26 settembre 2023) "Tre mesi fa ho deciso di impegnarmi attivamente nelle elezioni nazionali grechebreve intermezzo tra due capitoli della mia carriera imprenditoriale. Espatriato e trasferitomi in un collegio del Massachusetts, ho vissuto fuori dalla Grecia per il 60 per cento della mia vita. Fortunatamente, data la natura della mia attività nel settore delle spedizioni negli ultimi sei anni, ho avuto modo di riconnettermi con la Grecia su una base più 'regolare' e sono stato in grado di formarmi un'opinione personale sui cambiamenti di cui il paese ha bisogno", così scriveva a luglio ilpresidente del partito di sinistra greco, Stefanos, imprenditore ed ex trader di Goldman Sachs, in un editoriale sul quotidiano greco Ekathimerini,racconta la sua candidatura al Parlamento ...