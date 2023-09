Colombia | presidente del Tigres ucciso a colpi di pistola dopo la partita

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Edgar Paez Cortes,del, è statodipocounapersa dal suo club contro l’Atletico de Calì lo scorso fine settimana. Lo ha confermato lo stesso clubno che milita in seconda divisione. Secondo i media locali, il 63enne patron del club aveva da poco lasciato lo stadio Metropolitano de Techo in auto, in compagnia della figlia, quando si sono avvicinati due uomini in moto che hanno fatto fuoco da distanza ravvicinata, uccidendo sul colpo l’uomo. La polizia di Bogotà indaga per omicidio, mentre per fortuna la donna è rimasta illesa. “Ile il mondo dello sportno sono distrutti dalla notizia”, ha scritto il club sui propri profili social. “Il suo ...