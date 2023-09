(Di martedì 26 settembre 2023) Luisa Dolmetti,precaria, vive attaccata aldi essere chiamata per una. Il lavoro si è fatto ormai scarso da quando ha deciso di mettersi in graduatoria ATA della sua provincia,, per stare accanto ai suoi figli piccoli e non fare più laper e da Roma. L'articolo .

infografica Cittadinanzattiva Feriti sei studenti, un'insegnante e una; danni ad ambienti e arredi, interruzione della didattica, ingenti disagi e paura per gli studenti e ...La docente in classe e lasono intervenute per bloccare il ragazzo che sarebbe riuscito a fuggire a bordo di una moto portando con sé il telefono della sua ex. La scuola ha ...

Collaboratrice scolastica pendolare torna a Napoli: “Riesco a lavorare solo 14 giorni. Sto h24 con il cellulare in mano sperando in una supplenza” Orizzonte Scuola

Infortunio sul lavoro, collaboratrice scolastica finisce in ospedale a Empoli gonews

I coniugi Macrì vivono a Chiaravalle Centrale, hanno nove figli (5 in vita), 13 nipoti e 11 pronipoti. Lui ex collaboratore scolastico, lei casalinga e bracciante agricola, hanno trascorso una vita ...La scuola di Melzo perde un altro volto storico: si è spento il bidello Giuseppe Colleoni, conosciuto da tutti come Peppino: aveva 86 anni. Si è spento un volto storico della scuola di via Bologna E' ...