Coldiretti Puglia | dopo la Xylella va ricostruito un intero patrimonio arboreo e paesaggistico in Salento'

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia : parte la raccolta del pomodoro da salsa , in ritardo in Puglia che a causa degli effetti dei ...

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia : Al via con la corsa alla raccolta dei grappoli di uve di Negroamaro per le basi spumante la ...

Foreste:, via al riparto fondo nazionale; ma dopo xylella occorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie per riforestare il Salento Via all'utilizzo delle risorse del Fondo per le ...... Responsabile Servizio Agri Banking BPER Banca - - Ettore Prandini, Presidente Nazionale... - Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte - Michele Emiliano, Presidente Regione- ...

Maltempo, bollettino di guerra in Puglia. L'allarme di Coldiretti: «Distrutti vigneti e oliveti» quotidianodipuglia.it

Maltempo in Puglia, campagne devastate dalla grandine Telebari

(ASI) Non solo danni dal maltempo, le abbondanti piogge con l’abbassamento delle temperature hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una buona stagion ...Sulla Puglia da gennaio ad oggi si sono abbattuti 66 eventi estremi tra tempeste di vento, fulmini, nubifragi, tornado e grandinate che hanno provocato – denuncia Coldiretti Puglia - danni nelle città ...