CNA Lombardia | “Superbonus un problema irrisolto Sì all’autonomia e al confronto su salario minimo No al bando dei motori termici di ultima generazione”

Leggi su newsagent

(Di martedì 26 settembre 2023) Giovanni Bozzini, Presidente CNA: “Sostenibilità, economia circolare e filiere produttive sono fondamentali per lo sviluppo di piccole imprese e artigianato” In questa fase di avvicinamento alla Manovra Finanziaria che il Governo dovrà realizzare in questi mesi, CNAritiene urgente sviluppare una lobby condivisa con tutti gli stakehokders regionali lombardi su alcuni temi dell’agenda politica. “In prima battuta appare decisivo introdurre efficaci provvedimenti per sanare lo spinoso edtema dei crediti incagliati da– esordisce il Presidente di CNAGiovanni Bozzini-. Lo stratificarsi dell’agenda politica non autorizza a dimenticarsi dei problemi ancora inevasi.” Resta invece una grande opportunità, commenta Bozzini, “il via libera di Bruxelles ...