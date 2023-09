Clio Napolitano | la commozione per le parole del figlio Giulio

(Di martedì 26 settembre 2023) Chiusa nel suo dolore, la moglie dello scomparso ex presidente della Repubblica si è commossa quando in Aula ilha ricordato la figura del padre

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, arrivato in Sala Nassirya al Senato per rendere omaggio a Giorgia Napolitano , si è ...

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2023 La premier Giorgia Meloni è al Senato per rendere omaggio a Giorgio Napolitano alla camera ardente . ...

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2023 La premier Giorgia Meloni è al Senato per rendere omaggio a Giorgio Napolitano alla camera ardente . ...

Roma, 24 settembre 2023 Il Presidente della Repubblica, arrivato in Sala Nassirya al Senato per rendere omaggio a Giorgia Napolitano , si è dapprima ...

Roma, 24 settembre 2023 La premier Giorgia Meloni è al Senato per rendere omaggio a Giorgio Napolitano alla camera ardente . Accompagnata dal ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Il Presidente francese Emmanuel Macron , al suo arrivo a Montecitorio per i Funerali di Giorgio Napolitano , ha ...

Il Presidente francese Emmanuel Macron , al suo arrivo a Montecitorio per i funerali di Giorgio, ha fatto le condoglianze alla moglie del Presidente emerito. Tra i presenti anche il Presidente della Repubblica federale di Germania Frank - Walter Steinmeier e il presidente ...L'ultimo saluto al presidente emerito Giorgio: funerali laici solenni alla Camera dei deputati. Il feretro accompagnato dalle note dell'... e salutato la moglie, i figli Giulio e ...

Steinmeier arriva a Montecitorio, il saluto di Macron a Clio Napolitano - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 26 set. (askanews) - Il presidente francese Emanuel Macron ha fatto il suo ingresso a Montecitorio per le esequie di stato di ...Chiusa nel suo dolore, la moglie dello scomparso ex presidente della Repubblica si è commossa quando in Aula il figlio Giulio ha ricordato la figura del padre ...