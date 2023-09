(Di martedì 26 settembre 2023) Edgar Paez Cortes,del, è statoa colpi di pistolail match perso dal suo club contro l’Atletico Edgar Paez Cortes,del, è statoa colpi di pistolail match perso dal suo club contro l’Atletico. A confermarlo è stata la stessa società di calciona che disputa la seconda divisione nazionale. Secondo quanto riportato dai media sudamericani, il patron 63enne aveva da poco lasciato lo stadio con la sua automobile in compagnia della figlia, quando all’improvviso si sono avvicinati due uomini in moto che gli hanno sparato da distanza ravvicinata.

Edgar Paez Cortes, presidente del Tigres, è stato ucciso a colpi di pistola dopo il match perso dal suo club contro l'Atletico Edgar Paez Cortes, presidente del Tigres, è stato ucciso a colpi di ...- - > Champions: Lazio - Atletico Madrid, al 95' ilgol del portiere laziale Ivan Provedel - ANSA . Il gol di Provedel che ha regalato il ...il piccolo grande eroe nazionale della. ...

Clamoroso in Colombia: il presidente del Tigres ucciso dopo una partita Calcio News 24

Tragedia in Colombia, ucciso il Presidente del Tigres dopo una sconfitta Calcio in Pillole

Clamoroso quanto accaduto in Colombia dopo la sconfitta del Tigres. E’ stato ucciso il Presidente della squadra. Tutti i dettagli La Colombia e il Tigres piangono oggi la scomparsa del Presidente del ...Il giornalista ha raccontato il gol di una squadra che non era in campo e il suo collega l’ha corretto in diretta in una maniera molto ...