Clamoroso a Ballando | la sfida di Wanda Nara | Ci sono anch' io | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Un annuncio che ha spiazzato molti utenti della rete, viste le voci sulle sue condizioni di salute:sarà una delle concorrenti dicon le Stelle. L'agente e moglie di Mauro Icardi ha mantenuto la promessa fatta lo scorso anno a Milly Carlucci, dopo essere stata ballerina per una notte nel programma di Rai1 e così si è espressa in un tweet su X: "Ciao a tutti, ho visto che è uscito il cast completo di 'con le Stelle', ma Milly ti sei dimenticata di me? Perché quest'anno ci saròe io", ha detto l'argentina. No, Milly non si era dimenticata di lei!è la sorpresa finale di #ConLeStelle 2023! Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA?@milly carlucci pic.twitter.com/suwGwETyQe — ...