Circeo | cambiano gli orari della Ztl del centro storico per agevolare l’entrata e l’uscita delle scuole

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023) San Felice– Arrivano nuove modifiche per la Ztl deldi San Felice, che sarà accessibile neglidi ingresso e di uscitadel plesso di via Gino Rossi. La decisione dell’Amministrazione comunale, deliberata dalla Giunta (deliberazione 185 del 25-05-2023) è scaturita dalla necessità digli accompagnatori dei 169 studenti dei plessi delconsentendo loro il transito nell’areaZtl sia all’ingresso che alda scuola. Per questo motivo, come poi normato con apposita ordinanzaPolizia Locale, è stata consentita la circolazione dei mezzi (purché siano con massa inferiore a pieno carico a ...