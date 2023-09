Cimitero acattolico | cos' è

(Di martedì 26 settembre 2023) Detti in molti casi anche cimiteri "degli inglesi" o protestanti, sono luoghi dove più ricevere sepoltura chi non è cattolico. Come l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

Salutato dall'inno di Mameli e dagli onori militari interforze resi in piazza Montecitorio in alta uniforme e dopo l'ultimo commiato dentro il ...

Da Antonio Gramsci a Shelley, passando per Camilleri, Gadda e Keats. Aldi Roma, in zona Ostiense, "dormono insieme l'ultimo sonno uomini di ogni razza e paese, d'ogni lingua ed età", come si legge sul sito internet del. Ed è proprio lì, alle ...Napolitano riposerà neldi Roma, là dove si trovano le tombe di Emilio Lussu, Amalia Rosselli, Andrea Camilleri e dell'amato Antonio Gramsci. Ma non è l'inedito l'unica chiave di ...

Cimitero acattolico di Roma, Giorgio Napolitano, sepolto accanto a Gramsci e Camilleri Repubblica Roma

Cos'è e dove si trova il cimitero acattolico "degli artisti e dei poeti" di Roma Sky Tg24

Il figlio Giulio: “Per lui la politica era una cosa seria, ha combattuto battaglie giuste ma pure alcune sbagliate”; la nipote Sofia: “Nonno formidabile: per sempre la persona che ammiriamo di più”; G ...Il feretro del presidente emerito ha lasciato Montecitorio poco dopo le 14, per raggiungere il cimitero acattolico di Roma, scortato dai Corazzieri. Intervenuto, tra gli altri, il cardinale Ravasi. L' ...