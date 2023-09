Ciclismo | Silvio Martinello | “Mi ricandiderei solo per cambiare Giusto che Ganna punti sulla strada”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023)illo conosce bene e sotto diversidi vista. La quasi ventennale carriera da ciclista (professionista e pistard dal 1985 al 2003, ndr) gli ha regalato successi indimenticabili. Suvale la pena ricordare due tappe al Giro con la maglia rosa indossata per quattro giorni nel 1996, una frazione alla Vuelta di Spagna e ancora successi alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Svizzera. In pista poi ha vinto tutto: Sei Giorni con Marco Villa, Campionati italiani e del mondo e due medaglie olimpiche: oro ad Atlanta nel 1996 nella corsa ae bronzo Sydney nel 2000 con Marco Villa nella madison. Velocista puro,ha corso tra i professionisti fino a 40 anni, per poi intraprendere un’attività imprenditoriale e quindi quella di ...