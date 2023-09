Ciclismo | AS conferma | “C’è l’accordo per la fusione tra Jumbo-Visma e Soudal Quick-Step”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Per diversi mesi. dietro le quinte, lontano da occhi indiscreti, si sono poste le basi per unache rivoluzionerà inevitabilmente gerarchie ed equilibri del. Come riportato pochi giorni fa dal portale olandese WielerFlits, eto quest’oggi dal quotidiano spagnolo AS, è stato raggiunto un accordo per ladellae dellaper la stagione 2024.per laè totale, restano solo poche questioni da risolvere. Il principale riguarda direttamente sia lo staff tecnico di entrambe le squadre che i corridori stessi. In vista del 2024, tra(27 ciclisti) e(23), ci sono un totale di 50 corridori. ...