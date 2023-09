Chi è Rana Reider | il nuovo allenatore di Marcell Jacobs che ha reso grandi tanti velocisti

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023)ha deciso di cambiare completamente i propri piani di allenamento: dopo aver annunciato la separazione da Paolo Camossi, il Campione Olimpico dei 100 metri ha comunicato che lascerà l’Italia e che si trasferirà negli USA. Una scelta di vita importante per il velocista lombardo, che vuole lasciarsi alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato nelle due stagioni e che punta a essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove inseguirà una doppietta riuscita soltanto a due mostri sacri come Carl Lewis e Usain Bolt nella gara regina. L’azzurro ha optato per la guida di: il 53enne sarà il suopresso la base di Jacksonville (in Florida), dove avrà disposizione tutto quanto gli serve per ritrovare la forma dei giorni migliori ...