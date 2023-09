Chi è Clio Maria Bittoni | moglie dell' ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 26 settembre 2023) Nata a Chiaravalle (An) il 10 novembre 1934, avvocataa Legae Cooperative, l’ex first lady è stata sposata col Capoo Stato emerito per 64 anni. Dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Giulio. Durante gli anni di permanenza al Colle ha accompagnato spesso il marito nelle visite ufficiali ma non amava i protocolli. L’ultima apparizione pubblica insieme fu nel gennaio 2015 quando i coniugi lasciarono il Quirinale e fecero ritorno nella loro casa nel quartiere Monti