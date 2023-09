Chelsea | Pochettino | “Ci gira tutto contro Possiamo ancora uscirne”

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilvive un periodo complicato, con Mauricioche sta cercando in tutti i modi di trovare un modo per uscire dalla crisi di risultati dei Blues. Alla vigilia della sfida col Brighton di De Zerbi in Coppa di Lega, il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa dei problemi della sua squadra. Le parole di: “Stiamo giocando bene, ma non siamo efficaci sotto porta e il problema è che la cosa più importante nel calcio è segnare gol. La fiducia conta tanto e la squadra mostra fiducia e convinzione nel modo in chi giochiamo. Abbiamo parlato tanto negli ultimi due giorni. Quando inizia una stagione, pensi allo scenario migliore ma per varie circostanze non si è verificato, per cui bisogna rimanere calmi e identificare il problema, che nel nostro caso è la mancanza di cinismo davanti alla porta. Se è peggio di ...

Un nuovo inizio, una rinascita dopo una stagione da incubo chiusa al 12° posto in Premier League. Niente coppe per concentrarsi sul campionato...

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha paragonato i suoi giocatori ai limoni in un’analogia insolita ...

Alla vigilia della sfida col Brighton di De Zerbi in Coppa di Lega, Mauricioprova a riassumere così il disastroso avvio di campionato del. Appena 5 punti in 6 giornate, 25 in ...su Dimarco Ilpotrebbe provare a bussare in casa Inter per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Mauricio, che sta faticando non poco in questa prima parte di ...

Chelsea, Pochettino: "Proprietari delusi, ma allo stesso tempo devono sostenere il piano" TUTTO mercato WEB

I Blues non hanno iniziato al meglio il nuovo corso targato Pochettino: per il prossimo mercato è caccia ad una nuova punta, e tra gli obiettivi c'è anche Tammy ...Dall'Aston Villa all'Aston Villa, sei mesi disastrosi di spese folli seguite da immancabili delusioni: cambia tutto a Stamford Bridge, anche i tecnici in panchina, ma la crisi del Chelsea non sembra ...