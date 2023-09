Chelsea | Cucurella è scontento e vuole andarsene

Stiamo parlando die Manchester City, che secondo il portale '90min.com', sono sulle tracce ... invece, è da questa estate che penserebbe a Dimarco, prima però vorrebbe cedereI nuovi proprietari, fin da subito, parlarono di riqualificazione del, dallo stadio allo ... Wesley Fofana dal Leicester per 80 milioni di euro, Marcdal Brighton per 65 milioni di ...

Cucurella può lasciare il Chelsea: dialogo per il prestito al ... Goal.com

Nuovo Chelsea, vecchi problemi: ieri ennesimo ko e numeri disastrosi Sportitalia

Marc Cucurella is keen to leave Chelsea in the January transfer window if his situation under Mauricio Pochettino does not improve, according to a report.Inter Milan defender Federico Dimarco has confirmed that he would like to extend his contract at San Siro, despite reported interest from both Manchester City and Chelsea. The Italy international has ...