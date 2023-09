“Che ti guardi?” | accoltellato nel parco per uno sguardo di troppo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma – Le indagini, da parte degli uomini della Polizia di Stato del XIII° Distretto Aurelio, sono scattate immediatamente dopo l’intervento per una segnalazione di rissa in via della Pineta Sacchetti, il 2 settembre scorso. Le volanti, inviate sul posto dalla sala operativa della Questura di Roma, sono state fermate da un gruppo di persone che chiedevano soccorso in quanto tra i presenti vi erano tre uomini che, a seguito di un’aggressione con arma da taglio, richiedevano l’intervento di personale sanitario. A seguito delle denunce presentate dalle vittime e grazie ad ulteriori riscontri investigativi, tra i quali alcune testimonianze, la vicenda è stata così ricostruita: alla fine del mese scorso, in un parcheggio di Roma nord, uno dei feriti di via della Pineta Sacchetti avrebbe avuto una discussione con uno degli indagati per uno...