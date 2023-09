Cesena | arrestato per terrorismo elettricista 24enne italo-tunisino | si addestrava per la jihad con l’ISIS

Il giovane è statoe secondo gli inquirenti era riuscito ad entrare in contatto con un "facilitatore" che era disponibile ad organizzargli il viaggio per la Siria. L'indagine Il ...Ossessionato dalla visione di scene di jihad e dall'ascolto dei sermoni dedicati al martirio che circolano online e su social come Telegram e Instagram, il giovane di 24 annicon l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Italiano, con origini tunisine, il ragazzo si stava preparando per unirsi alla jihad fra Siria e Iraq dopo ...

Cesena, arrestato 24enne: si addestrava per la Jihad L'Identità

"Guardava video sul martiro islamista": arrestato un 24enne tunisino ... ilGiornale.it

Nella giornata del 20 settembre 2023, la Polizia di Stato di Bologna ha eseguito a Cesena un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un ragazzo del 1999. Il giovane è un cittadino ...Un italiano di 24 anni è stato fermato dalla Digos perché si stava addestrando per arruolarsi nella Jihad. Un italiano di 24 anni è stato fermato dalla Digos perché si stava addestrando per arruolarsi ...