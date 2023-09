Cena romantica con aragoste e vino | coppia scappa senza pagare il conto Finale a sorpresa

Leggi su tpi

(Di martedì 26 settembre 2023) Era ladi San Valentino, ilammontava a 179 sterline, poco più di 200 euro, ma laaveva deciso di andarsene come se niente fosse, ignari di essere stati ripresi dalle telecamere. Unaluculliana. I proprietari di The Mill, a Stokesley, nel North Yorkshire in Inghilterra, hanno condiviso su Facebook lo scontrino che includeva bistecca, aragosta, patatine, due porzioni di cozze, un pollo al curry verde tailandese e quattro bottiglie di. Secondo quanto riportato dal DailyMail, i ristoratori hanno detto che laera stata avvisata del fatto che avrebbe avuto di tempo fino alle 16.00 del 15 febbraio peril. Condivdendo lo scontrino sui social, avevano scritto.: «Eri seduto di fronte a una telecamera…». Dopo aver ...