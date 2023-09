CdS – Thauvin | l’intermediario svela il retroscena | “Il Napoli lo voleva”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 settembre 2023) 2023-09-26 18:15:12 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Florianè ancora alla ricerca del primo gol con la maglia dell’Udinese. Un giocatore di talento in Italia da pochi mesi ma che poteva trasferirsi in Serie A molto prima, ma non all’Udinese. Illo racconta Crescenzo Cecere, intermediario nell’affare con l’Udinese, che a Radio Crc racconta dell’interesse passato delnei confronti del calciatore che ha vinto il Mondiale nel 2018 con la Francia.e il trasferimento mancato al“Illo ha cercato quando era a fine contrato col Marsiglia al primo anno di Spalletti, poi l’affare non si è concretizzato perché l’offerta del Tigres era impossibile da rifiutare. Tornando indietro, ...