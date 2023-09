Cdr della Tgr Rai | “Sanare i vulnus o tre giorni di sciopero delle firme”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) L'assemblea dei comitati di redazione ha votato un documento all'unanimità contro alcune recenti nomine L’assemblea dei CdrTgr, riunita oggi online, contesta “l’inopportunità di alcune recenti nomine del direttore, Alessandro Casarin. Una, in particolare, va contro un principio per noi fondamentale: la separazionecarriera politica da quella giornalistica. Chi esce dalle redazioni per candidarsi e rappresentare un partito o un movimento, non può rientrare in Rai ed essere promosso caporedattore dopo nemmeno due mesi, come invece avvenuto. Lo stesso vale per le promozioni: non possono esserci legami familiari – prosegue il documento dell’assemblea dei Cdr – con chi fa partedirezionetestata perché, anche in questo caso, a rimetterci è l’autorevolezzaTgr e, inoltre, ...