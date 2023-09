CdA Inter | Suning copre perdite per 86 milioni

(Di martedì 26 settembre 2023) Il CdA dell'ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, conin calo per 55di euro (passando da 140 a 85) coperte dalla proprietà con una ripatrimonializzazione per 86 ...

Viale Mazzini in imbarazzo: la scelta di contrattualizzarlo sarebbe rischiosa perché attirerebbe molte critiche, ma non si vuole dare l’idea di ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Massimiliano Panero è un neofascista piemontese, candidato in passato con Casapound. Il suo è il profilo del sovranista ...

Nella giornata di domani, martedì 26 settembre, l’ Inter si ritrova con tutto il suo Cda per approvare il bilancio al 30 giugno Nella giornata di ...

I conti sono in crescita e l' Inter sta meglio a livello economico nonostante una proprietà in bilico e le tante, tantissime, voci...

L’ Inter quest’ oggi si appresta ad approvare il bilancio 2022 /2023 e, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è un miglioramento rispetto a dodici ...

Il Consiglio d'Amministrazione dell' Inter ha approva to il bilancio al 30 giugno 2023: si chiude con una riduzione delle perdite per...

Ildell'ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, con perdite in calo per 55 milioni di euro (passando da 140 a 85 milioni) coperte dalla proprietà con una ripatrimonializzazione per 86 ...I DETTAGLI - Nel bilancio della stagione 2022/23 l''evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all'anno fiscale 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, un ...

Inter, oggi il CdA per il bilancio: atteso un rosso da 80 milioni Calciomercato.com

Cda Inter, approvato il bilancio: Suning copre perdite per 86 milioni di euro. Nuovi rumors su Investcorp - Sportmediaset Sport Mediaset

In attesa dell'assemblea dei soci, che a fine ottobre approverà definitivamente il bilancio, il CdA dell'Inter, riunitosi questa mattina,.Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha approvato la proposta di bilancio 22/23: forte riduzione delle perdite, passano da 140 a 85 milioni ...